Parma-Roma, infortuni per Spinazzola e Gervinho: out nel primo tempo

Sia Leonardo Spinazzola che Gervinho hanno dato forfait a gara in corso. Convocazione con l'Italia a rischio per il terzino giallorosso.

Che nel primo tempo capiti l'infortunio di un calciatore, è piuttosto normale. Due, già meno. Ed è quello che è accaduto in - , dove Leonardo Spinazzola prima e Gervinho poi sono stati costretti alla sostituzione già prima dell'intervallo.

L'ex terzino della ha rimediato un problema muscolare al 24', chiedendo e ottenendo immediatamente il cambio. Al suo posto Fonseca ha inserito Santon, lasciando dunque in panchina Florenzi.

Problema muscolare, in particolare al flessore, anche per Gervinho, costretto a gettare la spugna a pochi minuti dal 45'. Parma senza la propria stella principale, con D'Aversa che ha optato per Sprocati al posto dell'ivoriano, ridisegnando così il proprio tridente.

Per quanto riguarda Spinazzola, potrebbe essere ora in pericolo la sua presenza con la maglia dell' nelle gare contro e Armenia. Dopo Berardi e Verratti, anche lui rischia di dover rinunciare alla convocazione di Mancini.