Parma-Napoli, Gattuso contro Giua: "Ma che rigore è?"

L'allenatore del Napoli protesta per il rigore concesso al Parma nel finale: "Non c'è, Kulusevski cade da solo. Ma non voglio fare polemiche".

Il cade a e protesta per i due rigori concessi ai padroni di casa dal signor Giua. In particolare gli azzurri non hanno digerito il secondo penalty, guadagnato e trasformato dal futuro juventino Kulusevski.

Gennaro Gattuso, intervistato da 'DAZN', pur senza alzare la voce ha sottolineato come a suo dire l'intervento di Koulibaly non fosse falloso.

"Ci sta che l'arbitro può sbagliare, lui l'ha vista così. Certo con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di . Che rigore è il secondo? E' già per terra quando c'è il tocco, è caduto da solo. Koulibaly lo prende dopo. Ma va bene, sicuramente potevamo fare meglio. Per me non è rigore. Ma non voglio fare polemiche. Il primo era più rigore del secondo. Ma non abbiamo perso per i rigori".

Quindi il tecnico spiega cosa non sta funzionando nel Napoli delle ultime settimane.

"Non ricordo nessun tiro in porta del Parma, ultimamente le partite sono così, facciamo fatica a finalizzare e loro come superano la metà campo subiamo goal. Meret non ha fatto una parata. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. La squadra lavora bene di concetto, è compatta, ma quando sei troppo nella metà campo avversaria andiamo in difficoltà con le palle a metà".

Infine arriva il giudizio di Gattuso sulla prestazione di Lozano, schierato come punta centrale del tridente.