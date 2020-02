Parma-Lazio, D'Aversa polemico con Inzaghi: "La partita non è mai cominciata"

Polemiche nel finale di Parma-Lazio per un rigore negato a Cornelius e D'Aversa replica a Simone Inzaghi: "Finita? Non è mai cominciata".

Finale rovente a dove la ha ottenuto un'importantissima vittoria che gli permette di portarsi a -1 dalla . I padroni di casa, infatti, protestano per un presunto rigore negato a Cornelius proprio al 90'.

L'arbitro anzi nell'occasione ha fischiato un fallo in attacco del centravanti ai danni di Acerbi e sul prosieguo dell'azione ha ammonito Bruno Alves. Come sempre in questi casi il VAR non è intervenuto dato che il direttore di gara ha visto e valutato l'episodio in campo.

In pieno recupero però a bordo camoo Roberto D'Aversa non è riuscito a celare tutta la sua amarezza rispondendo a Simone Inzaghi, che ricordava al quarto uomo come la partita fosse ormai finita, con un laconico: "Non è mai cominciata".

Chiaro evidentemente il riferimento a quanto accaduto pochi minuti prima. La Lazio vince e vola sempre più in alto ma il Parma non ci sta: la polemica è servita, insomma.