Parma, infortunio Inglese: la sua stagione potrebbe essere già finita

Altro infortunio per Roberto Inglese durante Juventus-Parma: la sua stagione potrebbe essere già volta al termine.

La trasferta di non ha portato buone notizie al : oltre alla sconfitta c'è da registrare l'infortunio di Roberto Inglese, uscito in lacrime dopo aver sentito tirare un muscolo in occasione di un contrasto aereo con De Ligt.

Per l'attaccante la diagnosi è chiara: lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra e possibile operazione che, secondo quanto riferito da 'Il Corriere dello Sport', chiuderebbe anzitempo la sua stagione.

Annata decisamente sfortunata per Inglese, reduce da un primo ko (distorsione alla caviglia) che gli aveva fatto saltare nove partite tra ottobre e dicembre, costringendo D'Aversa a reinventarsi l'attacco con Kucka 'falso nueve' vista l'indisponibilità contemporanea di Cornelius che ora sembra aver recuperato nel migliore dei modi.

Considerate le scarse garanzie fisiche offerte dall'ariete danese, è probabile che il Parma torni sul mercato per acquistare un altro attaccante, mossa inizialmente non prevista ma resasi necessaria alla luce di quanto accaduto.

Lo stesso Karamoh ne avrà ancora per un po' a causa della lesione al legamento collaterale, tanto che le scelte nel reparto avanzato sono praticamente obbligate. L'augurio che i tifosi ducali si fanno è, ovviamente, di rivedere Inglese in campo prima del rompete le righe estivo.