Parma-Cagliari 0-0: i Ducali ci provano, ma Ranieri e i suoi volano in finale

La formazione rossoblù mantiene il vantaggio dell'andata anche al Tardini: due reti annullate tra prima e seconda frazione. In finale c'è il Bari.

Saranno Bari e Cagliari, due "storiche" della Serie A, a giocarsi la promozione in massima serie attraverso i Playoff della B: questo il verdetto del Tardini al termine della semifinale di ritorno tra i rossoblù e il Parma.

Una gara che ha visto i Ducali provarci in tutti i modi, ma andare sotto al 35' con la rete, l'ennesima stagionale, di Gianluca Lapadula, poi annullata per fuorigioco.

Nella ripresa, poi, la formazione di Fabio Pecchia si spinge in avanti: al 73' entra Bonny, al 74' fa esplodere di gioia i suoi tifosi con una conclusione inaspettata che tocca la traversa e si insacca alle spalle di Radunovic.

Tra i protagonisti, a bordocampo, anche Gianluigi Buffon, che ha sofferto per tutto il match e che ha partecipato alla festa del Parma, al momento della rete... che non c'è.

No, perché Orsato, dopo aver indicato il centrocampo, viene richiamato dal VAR per correggere la sua decisione: la palla non è entrata del tutto. Cala il gelo al Tardini.

Cala, perché il Parma ci prova, ma qualcosa sembra essere cambiato: il Cagliari mette dentro sicurezze su sicurezze e alla fine resiste quel tanto che basta per portare a casa lo 0-0 che, in virtù del 3-2 in rimonta dell'andata (da 0-2 a 3-2), firmato principalmente da Luvumbo, raggiunge il Bari in finale. Il ritorno in Serie A è vicino: e una delle due storiche lo otterrà.

PARMA-CAGLIARI, IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 0-0 (Andata: Cagliari-Parma 3-2)

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato (73' Cobbaut), Osorio, Circati (51' Zanimacchia), Coulibaly; Bernabé (66' Camara), Estevez; Man (66' Mihaila), Sohm (83' Bonny), Benedyczak; Vazquez. All. Pecchia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (57' Altare), Dossena (46' Goldaniga), Obert, Azzi; Nandez (81' Viola), Deiola, Makoumbou; Kourfalidis (46' Di Pardo); Luvumbo, Lapadula (72' Prelec). All. Ranieri.

Arbito: Orsato

Ammoniti: Dossena (C), Osorio (P), Zanimacchia (P), Radunovic (C), Goldaniga (C), Viola (C)

Espulsi: -