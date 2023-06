Orsato concede il goal, ma la palla non è entrata: il VAR toglie la rete al Parma

Il direttore di gara prima indica il cerchio di centrocampo, poi corregge la sua decisione: confusione al Tardini.

Parma e Cagliari al Tardini si giocano tanto, tantissimo: anzi, tutto, se si considera l'accesso alla finale dei Playoff per andare in Serie A.

Due delle protagoniste della Serie B si sfidano dopo il rocambolesco 3-2 dell'andata, ma in Emilia non mancano le emozioni: viene annullato un goal a Gianluca Lapadula nel primo tempo, e nella ripresa i Ducali passano con Bonny.

Una conclusione che al 74' tocca la traversa e si insacca alle spalle di Radunovic, con Orsato che controlla dall'orologio se la palla è entrata e poi indica il cerchio di centrocampo.

Ma la festa dura poco, perché il VAR richiama il direttore di gara: no, la palla non è entrata. Tocca la linea e non entra, e Massa è costretto a correggere la sua decisione.

Attimi di confusione al Tardini: in palio c'è tutta la stagione, e i dettagli fanno la differenza. Anche i centimetri, come in questo caso.