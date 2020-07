Parma, allarme Coronavirus rientrato: tutti i test negativi

Allarme Coronavirus rientrato e spavento passato. Dopo l'annuncio di ieri, il comunica oggi che il caso positivo rivelato dai test nella giornata di ieri è già risultato negativo ai test molecolari.

Il club aveva annunciato che un membro del gruppo squadra, non calciatore, era risultato positivo al Covid-19, anche se comunque asintomatico. Allarme rientrato

"Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami molecolari relativamente a un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari. Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso. La squadra partirà dunque come da programma questo pomeriggio dal ritiro di Collecchio per recarsi allo Stadio Tardini e disputare la sfida contro il ".