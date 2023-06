Paredes incanta in Indonesia-Argentina: goal da 30 metri

Il centrocampista argentino sigla una rete da applausi nel corso dell'amichevole contro la Nazionale indonesiana.

L'ultima stagione di Leandro Paredes non è stata indimenticabile in positivo, almeno per quel che riguarda la sua esperienza alla Juventus.

Anche perché, poi, va ricordato il successo ai Mondiali in Qatar con l'Argentina: quello si, un momento eterno, per lui e per la Seleccion.

A fine giugno rientrerà al PSG dopo il prestito alla Juventus (dopo 35 presenze tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia), ma intanto scende in campo con la formazione di Lionel Scaloni.

Paredes è sceso dal primo minuto nell'amichevole contro l'Indonesia, allo stadio Utama Gelora Bung Karno di Giacarta e al 38' si è reso protagonista del vantaggio dell'Albiceleste.

Paredes ha caricato un destro da più di 30 metri che ha battuto il portiere indonesiano Ari, incolpevole vista la bellezza della conclusione.

Nella ripresa poi è arrivato il raddoppio del "Cuti" Romero, per lo 0-2 finale dell'Argentina: nel segno di Paredes, dopo una stagione assai complicata.