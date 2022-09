Paredes prova a convincere Di Maria: "Gli ho detto di restare alla Juve un altro anno"

Il centrocampista juventino rivela il suo lavoro di convincimento sul connazionale: "Spero di convincerlo a restare un altro anno".

Hanno condiviso per anni lo spogliatoio al Paris Saint-Germain e ora si ritrovano compagni di squadra nella Juventus.

Parliamo di Leandro Paredes e Angel Di Maria, che hanno lasciato Parigi nel corso dell'ultima sessione di calciomercato per mettersi a disposizione della rosa bianconera di Max Allegri.

El Fideo però ha trovato l'accordo con la Juve solamente per una stagione, al termine della quale valuterà il suo futuro.

Un alleato per mantenerlo a Torino, in questo senso, potrebbe essere proprio il connazionale Paredes.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il centrocampista ha rivelato come stia provando a convincere Di Maria a rimanere in bianconero un anno in più del previsto.

“Dal momento che ho saputo che Di Maria sarebbe finito alla Juve, abbiamo iniziato a parlare. Ho fatto di tutto per venire. Gli ho già detto due volte che deve rimanere un altro anno. E spero di convincerlo”.

Paredes ha esordito in bianconero contro la Fiorentina al Franchi, causando il rigore poi fallito da Jovic, mentere Di Maria ha realizzato il suo primo goal con la Juve all'esordio in campionato contro il Sassuolo prima di infortunarsi.

Allegri attende ora di vedere se i due, schierati insieme, sapranno dare vita alle combinazioni di gioco dimostrate già ai tempi del PSG.