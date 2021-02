Paratici sull'infortunio di Dybala: "Il responso è abbastanza positivo"

Fabio Paratici, dg della Juve, sulle condizioni di Paulo Dybala: "Il responso di Barcellona e Innsbruck è stato abbastanza positivo".

Il ginocchio di Paulo Dybala, preoccupa un po' meno. Lo lascia intendere Fabio Paratici, che a 'DAZN' sfodera ottimismo circa le condizioni della Joya.

Il dg della Juventus, parlando dell'attaccante argentino, svela l'esito dei controlli a cui si è sottoposto Dybala in settimana.

"Il responso non è stato solo quello di Barcellona, ma anche di Innsbruck, è stato meno negativo, anzi, abbastanza positivo".

Stimare una data per il rientro in campo di Dybala, al momento, però risulta un rebus. Ecco perchè Paratici non si sbottona.