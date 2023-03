Parate e personalità: l'Inter sta scoprendo un leader in Onana

Come all'andata, il portiere camerunense è stato ancora una volta decisivo per le speranze di qualificazione dei nerazzurri ai quarti di Champions.

André Onana e Samir Handanovic. Questo è il dilemma. O meglio, è stato. La questione portierei ha a lungo tenuto banco in casa Inter nel corso della stagione 2022/2023.

Ora però, l'enigmista Simone Inzaghi sembra aver finalmente trovato una risposta. Onana sta dimostrando partita dopo partita di essere una garanzia tra i pali.

E non c'è squadra vincente che non parta da una solida dose di certezze in porta, per poi sviluppare il resto del proprio gioco nei calciatori di movimento.

All'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, il camerunense era stato decisivo con tre parate dal gradiente massimo di difficoltà e in rapida successione.

Ma anche nella sfida al Do Dragago non è stato da meno. Nell'ordine: parata plastica su tiro dalla distanza di Uribe e grande intervento su diagonale angolato di Grujic.

Ma il capolavoro doveva ancora arrivare. Minuti 95, zuccata di Taremi e mano provvidenziale di Onana, che devia sul palo il pallone permettendogli di terminare la sua corsa addosso ai tabelloni luminosi e non in fondo alla sua porta.

"La verità è che abbiamo lavorato molto bene di squadra. Abbiamo sofferto, con una buona formazione. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma abbiamo fatto tutto quello che speravo e così arrivata la qualificazione. Noi siamo stati migliori del Porto, tra andata e ritorno. E in fase difensiva abbiamo offerto un’ottima prova. Quando lavoriamo tutti uniti è difficile prendere goal".

Ha dato merito ai suoi compagni di squadra. Un atteggiamento abbastanza ricorrente nei portieri, sia quando c'è da elogiare sia (e soprattutto) quando c'è da criticare chi indossa la stessa maglia dopo che si è subita una rete.

L'Inter è ancora alla ricerca di certezze nel mezzo di una stagione che a seconda della piega che prenderà potrebbe essere ampiamente sopra o altrettanto sotto la sufficienza.

Da ieri sera però ne ha trovata almeno una. Tra i pali, il titolare è André Onana.