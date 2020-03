La parabola di Makoun: dal flop alla Juventus alla chance all'Inter Miami

Christian Makoun non ha lasciato il segno alla Juventus Under 23: ora fa parte dell'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham.

Così come la quasi totalità degli altri campionati, anche la è stata sospesa: il pericolo Coronavirus si è rivelato più aggressivo del previsto e dopo sole due giornate è arrivato lo stop per il massimo torneo a stelle e strisce.

Una di queste due partite ha fatto in tempo a giocarla Christian Makoun, un nome che all'apparenza non vi dirà nulla: difensore centrale venezuelano (all'occorrenza anche centrocampista), classe 2000, fa parte della rosa dell' Miami, club di proprietà dello 'Spice Boy' David Beckham.

Forse molti non lo sanno, ma Makoun vanta un'esperienza anche in tra le file della Under 23, nella stagione 2018/19: sia chiaro, il ricordo lasciato dalle parti di non è eccezionale, ma ora faremo un po' d'ordine raccontando la sua storia.

Altre squadre

Makoun nasce calcisticamente nello Zamora, con cui esordisce nella massima divisione venezuelana a soli 17 anni: sembra il preludio ad una carriera ad alti livelli, rafforzato dalla scelta della Juventus di acquistarlo in prestito nel 2018, superando la concorrenza di e . Curiosamente sbarca a Torino lo stesso giorno di Cristiano Ronaldo ma, sfortunatamente per lui, non sarà in grado di ottenere nemmeno la metà delle gioie del portoghese.

Makoun viene aggregato alla squadra Under 23 militante in Serie C, dove però non esordirà mai: per lui spazio limitato alla formazione Primavera dove gioca 7 volte in Youth League, l'ultima delle quali nel 3-0 con cui la liquida i giovani bianconeri nel playoff che ne decreta l'eliminazione. Va meglio in campionato, in particolare sotto l'aspetto realizzativo: 3 goal in 14 apparizioni in cui si rende utile nel ruolo di mediano.

Durante il soggiorno piemontese si fa notare per un episodio di cronaca che lo coinvolge assieme ad altri due compagni di squadra: un incidente automobilistico che, per fortuna, non ha gravi conseguenze (spavento a parte).

Un magro ruolino che non basta per la riconferma: su di lui decide di puntare l'Inter Miami, vogliosa di ben figurare nella prima esperienza in MLS. Makoun riesce a debuttare con la nuova maglia lo scorso 1 marzo, in occasione della sconfitta sul campo del : per lui ingresso in campo al 79' che però non evita la sconfitta di misura.

Questa resta l'ultima apparizione del 'millennial' prima dell'interruzione del campionato che spegne sul nascere le sue ambizioni di farsi spazio in un mondo che finora non ha saputo regalargli gioie. Soprattutto in Italia.