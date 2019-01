Paquetà al fantacalcio: quotazione, ruolo e consigli

Lucas Paquetà, nuovo acquisto del Milan, è stato già inserito nel listone del fantacalcio Gazzetta. Ecco ruolo, quotazioni e consigli per l'asta.

Tutti al Milan sono curiosi di vedere all'opera Lucas Paquetà, talento brasiliano classe '98 arrivato dal Flamengo per un complessivo di 35 milioni di euro.

Paquetà potrebbe rivelarsi l'arma in più per Gattuso nella seconda parte di stagione, ma può essere considerato un colpo anche per il fantacalcio?

Difficile prevederlo, anche perché la sua quotazione non è affatto quella di una scommessa: 'La Gazzetta dello Sport' lo ha infatti inserito nel listone con un valore iniziale di 20, lo stesso di Boateng e un credito in più di Correa.

Per chi si basa sulle quotazioni è una cifra piuttosto importante da spendere, specie se poi andrebbe persino ad aumentare in sede d'asta. Il suo ruolo lo rende però sicuramente più allettante: Paquetà è stato infatti listato come centrocampista/trequartista.

Potenzialmente è un giocatore da bonus - la scorsa stagione ha segnato 10 reti col Flamengo - ma il dubbio più grande è relativo al ruolo in cui giocherà nel Milan. Il consiglio è quello di puntarci soltanto se si ha una buona disponibilità economica e un centrocampo già completo. In questo modo lo si può aspettare, senza rischiare di rimanere scoperti.

