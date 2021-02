'Papu' Gomez all'Atalanta: sei anni e mezzo di pura magia

L'avventura del 'Papu' Gomez all'Atalanta si è interrotta di recente con l'approdo al Siviglia: 6 anni e mezzo a Bergamo in costante crescendo.

L'addio di 'Papu' Gomez all' Atalanta si è consumato nella modalità meno attesa: la rottura, con Gasperini e, di riflesso, con la società che si è schierata dalla parte dell'allenatore acconsentendo alla cessione al Siviglia che, a prezzo di saldo, si è assicurato uno dei migliori interpreti della Serie A degli ultimi cinque anni.

Forse è proprio per questo motivo che, ancora oggi, ci sembra impossibile che quell'argentino - ormai diventato bergamasco a tutti gli effetti - non sia più un punto di forza della squadra capace di imporre il suo gioco in Italia prima e in Europa poi, dando vita ad una favola paragonabile a quelle di un tempo, quando Davide poteva tranquillamente sconfiggere Golia e nessuno si meravigliava di ciò.

Gomez, d'altronde, è cresciuto insieme all'Atalanta, è diventato grande di pari passo con il club dopo avergli teso la mano o, per meglio dire, quel piede destro magico che in sei anni e mezzo ha sfornato la bellezza di 71 assist, unitamente a 59 reti, una più bella dell'altra. Sì, perché quando l'Atalanta decise di puntarci su, l'argentino era reduce da un'esperienza anonima in Ucraina al Metalist, dove aveva scelto di ricominciare dopo l'epopea catanese.

Neanche a Bergamo se la passavano benissimo e, in effetti, le prime due annate non furono propriamente positive: un diciassettesimo e un tredicesimo posto, prima dell'avvento in panchina di Gasperini e il cambio di passo verso un miglioramento netto, a tutti i livelli, con l'aggiunta del bel gioco divenuto un marchio di fabbrica e ammirato anche oltre i confini italici.

La prima stagione di Gasperini coincise con la migliore di Gomez a livello personale: addirittura sedici le reti in campionato dove arrivò un quarto posto prestigioso, insufficiente per l'accesso in Champions League visto che all'epoca tale 'privilegio' spettava solo alle prime tre classificate. Poco male per il 'Papu' e per la 'Dea', stupenda protagonista in Europa League nel 2017/2018 e frenata dalla sfortuna nell'incrocio ai sedicesimi col Borussia Dortmund, contro cui i nerazzurri avrebbero meritato di qualificarsi al turno successivo.

Ma, probabilmente, il definitivo approdo tra le grandi del nostro campionato e l'abbandono del termine 'sorpresa' è avvenuto nel 2018/2019 col terzo posto finale (valevole, stavolta, la Champions) e la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, uno dei più grandi crucci della carriera italiana di Gomez che avrebbe potuto regalare un sogno al popolo bergamasco con la vittoria di un trofeo, ciò che manca per la consacrazione completa di un gruppo che insegue i suoi obiettivi viaggiando a mille all'ora.

Corsa frenetica interrotta parzialmente dall'emergenza Coronavirus e dal dramma vissuto dalla città di Bergamo, la più colpita a livello nazionale: Gomez ha saputo rimettere insieme i pezzi al momento del ritorno in campo, sfiorando una clamorosa qualificazione in semifinale di Champions League che avrebbe potuto autorizzare sogni fino a poco tempo prima proibiti.

E qui si arriva alla rottura, tanto insanabile quanto inaspettata, con Gasperini: colpa di un battibecco negli spogliatoi all'intervallo di Atalanta-Midtjylland, nato per il rifiuto di Gomez di seguire un'indicazione del tecnico sul terreno di gioco. All'apparenza una sciocchezza ma che, forse, nascondeva antichi dissapori di cui non eravamo a conoscenza. Inter e Juventus si sono defilate presto dalla corsa al 'Papu', non il Siviglia di Monchi che lo ha convinto con un contratto di tre anni e mezzo, tanta roba per un 33enne che ha ancora tanto da offrire al calcio: e il gran goal messo a segno all'esordio in Liga è lì a dimostrarlo.