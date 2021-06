Al posto di Ibra sulle orme di papà Henrik: Jordan Larsson a Euro 2020

Jordan Larsson, figlio dell'ex attaccante del Barcellona Henrik, è stato convocato dal ct della Svezia Andersson per Euro 2020

Mancavano esattamente due giorni all'undicesimo compleanno. Il 18 giugno 2008, nel giorno in cui la Svezia di papà Henrik chiudeva l'esperienza agli Europei in Austria e Svizzera con la sconfitta per 2-0 contro la Russia, Jordan Larsson era poco più che un bambino. Tredici anni più tardi il primogenito dell'ex fuoriclasse del Barcellona difenderà i colori 'Blagult' (blu e gialli). Un passaggio del testimone tra padre e figlio (d'arte) con in mezzo il 'regno' di Zlatan Ibrahimovic.

L'infortunio rimediato dell'attaccante del Milan ha spinto il commissario tecnico Janne Andersson a puntare su Larsson, reduce da una grande stagione con la maglia dello Spartak Mosca con 15 reti e 5 assist in 29 presenze nel campionato russo.

Dopo un lungo girovagare tra la Svezia e la parentesi olandese, nelle ultime due stagione il classe 1997 è definitivamente esploso nella capitale russa, recitando quest'anno il ruolo di protagonista nella conquista del secondo posto, che vale il pass per i preliminari della prossima Champions League.

Euro 2020 rappresenta un traguardo importante per Jordan, che - nonostante appena 6 presenze con la nazionale maggiore - è stato scelto dal commissario tecnico Andersson nella spedizione dei 26 calciatori che rappresenteranno la Svezia. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Barcellona, quando il padre vestiva la maglia del club catalano, Larsson jr. ha seguito le orme di Henrik prima all'Hogaborgs e poi all'Helsingborg, dove Jordan vive l'incubo peggiore per un figlio d'arte, ovvero quello di essere allenato dal padre: Henrik è il vice all'Hogaborgs nel 2013 e l'allenatore dell'Helsingborg nel 2015.

Serve testa e talento per staccarsi di dosso l'etichetta di raccomandato e costruirsi la propria strada. Dopo una parentesi di sei mesi al Nec Nijmegen, Larsson torna in Svezia per vestire la maglia del Norrkoping. Il primo anno è deludente, ma la musica cambia nella seconda stagione con 11 gol nelle prime 16 giornate. Un bottino che vale la chiamata dello Spartak Mosca. Nella prima stagione in Russia, Jordan colleziona 11 reti in 32 presenze, dimostrando tutto il suo valore e smentendo i critici. L'attaccante non soffre il salto in un campionato di livello superiore, ma al contrario si esalta.

Sostituire Zlatan Ibrahimovic non sarà affatto semplice per il giovane Larsson, che dovrà fare i conti ancora una volta con il paragone con papà Henrik. L'ex attaccante del Barcellona ha partecipato in carriera a tre edizioni degli Europei con la maglia della Svezia, raccogliendo due eliminazioni alla fase a gironi (2000 e 2008) e un quarto di finale, con l'eliminazione ai rigori contro l'Olanda nel 2004. Jordan parte dietro nelle gerarchie di Andersson ma spera di riuscire a ritagliarsi spazio e rispondere ancora una volta agli scettici sul campo, per dimostrare tutto il suo valore in una competizione internazionale e togliersi definitivamente l'etichetta di figlio d'arte.