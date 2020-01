Pandev annuncia il ritiro: "Voglio smettere salvando il Genoa"

Anche a 36 anni, Goran Pandev è ancora un titolare in . Nonostante il suo annaspi nei bassifondi della classifica e veda lo spettro della B, il macedone vuole chiudere la carriera salvando i rossoblù.

Sì, chiudere la carriera: questo dovrebbe essere l'ultimo anno di Pandev da calciatore, come ha detto lo stesso ex , e ai microfoni di 'Sky Sport'.

" Ultimo anno? Penso di sì, però voglio smettere con la salvezza col Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la Macedonia. A marzo giocheremo gli spareggi, non so se riusciremo a centrare questo obiettivo. Adesso però sono solo concentrato ad aiutare il Genoa a fare punti così da uscire da questa brutta situazione".

Obiettivi con la sua nazionale, obiettivi con il suo Genoa, una squadra che vive un momento grossa difficoltà.

"È un momento particolare, questa società e questi tifosi non meritano la classifica che abbiamo, speriamo di uscirne presto. Penso che la colpa è solamente dei giocatori, negli ultimi anni abbiamo cambiato tanti allenatori. Siamo in difficoltà e si vede. Quando si è in certe posizioni di classifica con tanti giovani un po' la paura si sente".