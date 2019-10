Panchina Milan, comunicato l'esonero a Giampaolo: c'è Pioli

Il Milan ha comunicato l'esonero a Giampaolo, ufficialità a breve: a prendere il suo posto sarà Pioli. Spalletti non è riuscito a liberarsi.

Marco Giampaolo non è più l'allenatore del . L'ufficialità non c'è ancora ma a breve arriverà anche quella: la svolta nella serata di ieri, quando il club ha comunicato la decisione presa all'ormai ex tecnico.

Come riportato da 'Sky Sport' oggi ci sarà un incontro per sancire il divorzio e raggiungere un accordo con Stefano Pioli: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, il prescelto per dare continuità al progetto di Elliott.

L'ex dovrebbe firmare un contratto della durata di due anni a cifre economicamente molto più convenienti rispetto a quelle che avrebbe guadagnato Luciano Spalletti, sfumato a causa dell'inflessibilità dell' .

Secco no di Steven Zhang alla richiesta di un anno di stipendio come buonuscita: da Viale della Liberazione solo un'apertura a concedere tre mesi - oltre ad altri tre già pagati - e non di più, ipotesi che non ha però trovato terreno fertile in Spalletti.

Pioli si appresta a tornare a Milano dopo aver guidato l'Inter dal novembre 2016 al maggio 2017, in un'annata conclusa al settimo posto tra mille difficoltà di carattere ambientale che condizionarono in maniera netta il rendimento dei nerazzurri.