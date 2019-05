Panchina Juventus, Sarri appaia Inzaghi: sono i favoriti

Il Chelsea è orientato a sostituire Sarri, probabilmente con Lampard. L'ex allenatore del Napoli e Simone Inzaghi sono in prima fila per la Juventus.

La ha salutato Massimiliano Allegri, con tutti i suoi tifosi, in occasione della partita contro l' di domenica sera. Commozione, qualche segnale già di nostalgia, ma il libro bianconero ha bisogno di nuove pagine da scrivere e lo dovrà fare con un nuovo allenatore in panchina.

Come vi stiamo raccontanto da giorni, ci sono alcuni nomi che sono stati già sondati dalla dirigenza della Juventus. La società non sta certo guardandosi intorno solo dal giorno dopo la separazione con Allegri, ma già da prima. Ebbene, al momento ci sono due nomi in prima fila per la successione in panchina, come fosse una griglia di partenza della Formula 1.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i due allenatori sono Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Le novità più importanti riguardano l'allenatore del : la società londinese sembra ormai decisa a cambiare guida tecnica a prescindere da come finirà la finale di contro l' , con il tecnico toscano nonostante i buoni risultati non è scattato il feeling.

Frank Lampard, dopo l'ottima stagione in Championship con il , è il nome caldo per la panchina del 'suo' Chelsea. La Juventus così si è gettata su Sarri, anche se inevitabilmente bisognerà aspettare la finale di Europa League. La dirigenza con l'addio di Allegri ha confermato di voler cambiare tipo di gioco e Sarri rispecchia perfettamente questo profilo.

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, invece, l'interesse non è una novità. Qui l'unico ostacolo sarebbe solo strappare l'allenatore a Claudio Lotito, che non vorrebbe privarsene, soprattutto dopo la vittoria della Coppa . Ma la sensazione è che, se Inzaghi vorrà lasciare la , trattenerlo sarebbe inutile.

In seconda fila, al momento, ci sono Mauricio Pochettino e Sinisa Mihajlovic. Il secondo è sicuramente più abbordabile del primo, anche se ovviamente l'allenatore del intriga parecchio, ma ogni discorso eventuale sarà rimandato a dopo la finale di Champions.