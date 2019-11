Panchina Bayern, contattato Tuchel: no dell'allenatore del PSG

Alla ricerca dell'erede di Kovac, il Bayern ci ha provato con Thomas Tuchel: il tedesco, però, vuole rispettare il proprio contratto con il PSG.

Per il momento tocca ad Hansi Flick, incaricato di dirigere la squadra in attesa di una soluzione definitiva. Ma è chiaro a tutti come il stia cercando un nuovo allenatore per rimpiazzare Niko Kovac. E il nome nuovo è di un tecnico tedesco: Thomas Tuchel.

Secondo 'Sky Deutschland', nelle ultime ore il Bayern ha contattato Tuchel per capire la sua disponibilità a lasciare il . Ricevendo, però, un no secco: l'ex allenatore del ha fatto capire chiaro e tondo ai bavaresi di voler rimanere a Parigi fino alla naturale scadenza del proprio contratto, ovvero fino al 2021.

Niente da fare, dunque, nonostante l'apprezzamento del Bayern nei confronti di Tuchel sia datato: il club campione di in carica ci aveva provato anche ai tempi in cui il tedesco allenava a Dortmund e, poi, poco prima della firma con il PSG.

Il Bayern si ritrova dunque costretto a proseguire il proprio casting per la successione di Kovac, esonerato dopo il tremendo 1-5 rimediato sul campo dell' Francoforte: in lizza ci sono sempre i vari Allegri, Mourinho, Rangnick e soprattutto Erik ten Hag, il preferito del club, pronto ad assumere la guida della squadra da luglio.