Pancev a Goal: "Andare all'Inter fu l'errore più grande"

Darko Pancev non rimpiange l'esperienza all'Inter: "Non fui supportato dalla squadra, la stampa italiana ce l'aveva con me".

Quando nel 1992 l' puntò su Darko Pancev, l'opinione degli addetti ai lavori era unanime: preso un grande giocatore con una media reti pazzesca, che però non replicò durante l'avventura italiana.

L'ex attaccante macedone rimase a Milano fino al 1995 (un anno prima il prestito di sei mesi alla ), diventando suo malgrado il bersaglio preferito dai tifosi e dalla critica, che non fecero passare inosservati tutti quei clamorosi errori sottoporta che cozzavano con il soprannome di 'Cobra'.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Goal, Pancev ha ricordato quell'esperienza che ancora oggi non lo lascia in pace con se stesso, facendogli venire in mente le opportunità che avrebbe avuto qualora avesse deciso di scegliere un'altra destinazione.

"Il mio più grande errore fu unirmi all'Inter. Arrivai in una squadra dove c'era una pessima atmosfera e con un gioco difensivo, mi guardavano tutti come uno sconosciuto e penso che non mi supportarono mai abbastanza nel periodo di adattamento. L'errore fu mio perché avrei potuto firmare con un'altra società: all'epoca mi cercavano squadre come , e ".

In quell'Inter giocava Totò Schillaci, preferito costantemente dal tecnico Osvaldo Bagnoli a discapito proprio di Pancev.