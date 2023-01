Il Palmeiras guarda in casa Sassuolo: pronta l’offerta per Matheus Henrique

Il Palmeiras è pronto a mettere sul tavolo qualcosa come dieci milioni di euro più di chiudere l’operazione. Il giocatore ha già dato il benestare.

Dopo aver ceduto Danilo al Nottingham Forest per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, il Palmeiras guarda in casa Sassuolo per colmare la lacuna che si è venuta a creare a centrocampo.

Secondo quanto appreso da GOAL, l’obiettivo del club brasiliano è quello di riuscire a far suo Matheus Henrique già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il club neroverde non ha ancora fissato il prezzo del cartellino del centrocampista venticinquenne, ma il Palmeiras è pronto a spingersi fino ad un massimo di dieci milioni di euro per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.

L’offerta non è stata ancora recapitata al Sassuolo ed il Palmeiras, per questa operazione, si sta affidando ad un intermediario autorizzato a trattare con il club neroverde.

Il Sassuolo, dal canto suo, ha già fatto sapere di non essere disposto a cedere il giocatore in prestito e che Matheus Henrique verrà ceduto solo a fronte di un’offerta congrua e a titolo definitivo.

Il giocatore, dal canto suo, ha già mostrato gradimento per l’opzione Palmeiras, club del quale è tra l’altro sempre stato tifoso e vorrebbe fare un ritorno nel suo Paese per provare a rientrare nel giro della Nazionale verdeoro.

O problema é que o Palmeiras não é o único interessado em contar com o jogador de 24 anos no mercado da bola. O Napoli e a Salernitana, ambos da Itália, também fizeram consulta para a liberação do meio-campista. Os clubes, porém, não apresentaram proposta pela contratação do atleta.