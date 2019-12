Pallone d'Oro, per Messi decisivo... Manè: davanti a Van Dijk in Africa

In Africa, complessivamente, Van Dijk è arrivato addirittura terzo: all'olandese è stato preferito il compagno del Liverpool.

Niente da fare per il , a bocca asciutta nonostante la vittoria della . Niente Pallone d'Oro a Van Dijk, Salah o Manè, ma trofeo ancora una volta nelle mani di un Leo Messi cannibile, arrivato a sei trionfi: uno in più del rivale di sempre Cristiano Ronaldo. Decisivo il continente africano.

Nelle votazioni del Pallone d'Oro, infatti, Van Dijk e Messi si sono posizionati sempre primo e secondo, o viceversa, nei vari continenti. Non in Africa, dove il figliol prodigo Manè è riuscito ad arrivare davanti all'olandese, ma comunque dietro l'argentino.

187 punti per Messi, 170 per Manè e 154 per Van Dijk. Una votazione decisiva proprio dalla al , visto che al termine del conteggio la Pulce ha conquistato il suo sesto Pallone d'Oro con appena sette punti di distanza sul colosso del Liverpool. Il minimo.

Il trionfo in Champions con il Liverpool, il secondo posto in Premier League e la finale, persa, in Coppa d'Africa, hanno spinto tantissimi votanti del continente africano a dare alte preferenze a Manè. Meritatamente, visto e considerando quanto fatto dal senegalese nel 2019 (stesso identico percorso per Van Dijk, sconfitto in finale di ).

Se Manè non aveva sulla carta nessuna chance di portare a casa il Pallone d'Oro, terminando quarto nella graduatoria generale anche dietro Cristiano Ronaldo, Van Dijk è stato lì lì per conquistare il trofeo e continuare l'allontanamento dal duopolio Messi-Cristiano Ronaldo in seguito al successo di Modric nel 2018.

Invece niente da fare, a Van Dijk è costato il grande amore, ovvio, del continente africano per il proprio rappresentante, reduce da un'annata pazzesca tra goal, assist, la Champions League baciata e i trofei di Premier e Coppa d'Africa sfiorati.

Tra i paesi africani solamente , Mozambico e Tunisia hanno scelto di non inserire Manè nella classifica dei cinque migliori giocatori al Pallone d'Oro.