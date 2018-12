Pallone d'Oro 2018, Modric è il vincitore

Termina nel migliore dei modi l'anno 2018 per il centrocampista del Real Madrid e della Croazia Luka Modric. Il giocatore nella serata odierna è stato infatti insignito del Pallone d'Oro da parte di France Football.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Nella classifica finale Modric ha preceduto l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo (ora alla Juventus) e il leader dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, che si sono così piazzati sul podio.

A Cristiano Ronaldo non è bastato l'essere capocannoniere della Champions League e l'aver esordito a Russia 2018 con una tripletta alla Spagna. Allo stesso modo a Griezmannnon è stato sufficiente vincere il mondiale con la sua nazionale e trascinare i Colchoneros alla conquista dell'Europa League (doppietta in finale contro il Marsiglia).

Un'onorificenza che gli è stata assegnata dopo la grande stagione giocata con la maglia delle merengues, culminata con la conquista della terza Champions League di fila (11 presenze, 1 goal ed 1 assist), ma soprattutto grazie all'incredibile campionato del Mondo, giocato con la maglia della sua nazionale da capitano, che ha condotto fino alla finale persa contro la Francia di Deschamps (7 presenze, 2 goal ed 1 assist).

Un premio che si aggiunge al Best FIFA Men's Player, conquistato sempre a scapito di Cristiano Ronaldo e dell'egiziano del Liverpool Salah e che arriva dopo non essersi mai riuscito a classificarsi sul podio nelle precedenti edizioni disputatesi nel corso della sua carriera.

Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec — #ballondor (@francefootball) 3 dicembre 2018