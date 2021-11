Pallone d'Oro, Pedri vince il Trofeo Kopa: miglior Under 21

E' arrivato nel calcio mondiale all'improvviso, lanciato dal Barcellona nel firmamento delle migliori stelline globali. E non solo. La scalata di Pedri, giovane centrocampista dei blaugrana, non ha soste. Ora può anche fregiarsi del titolo di vincitore del Trofeo Kopa, premio per il miglior Under 21 assegnato nella cerimonia del Pallone d'Oro 2021 e votato dagli ex vincitori del trofeo.

Alla pari di Donnarumma, candidato come miglior portiere e miglior giocatore assoluto, Pedri è stato l'unico altro calciatore con due candidature: 24esimo nella classifica generale maschile, ha però conquistato il titolo di giovane numero uno in assoluto, dopo un 2021 da ricordare.

Classe 2002, nonostante la giovanissima età Pedri è stato tra i giocatori più presenti nel corso del 2020/2021 e in generale dell'anno solare oramai sulla via della conclusione. Basti pensare che con il Barcellona è sceso in campo 52 volte nella passata stagione, giocando inoltre 10 partite con la Spagna nel corso dell'anno.

Non ha vinto in maglia Barcellona, ma Pedri è arrivato fino alle semifinale degli Europei, mostrando una maturità incredibile in mezzo al campo nonostante i 19 anni. Ceduto Messi, è lui il futuro della squadra catalana alla pari di Ansu Fati e degli altri nati nel nuovo millennio.

Pedri è di fatto il terzo vincitore del Premio Kopa, riconoscimento nato nel 2018 per omaggiare Raymond Kopa, ex fuoriclasse francese vincitore del Pallone d'Oro a 27 anni, ma star dell'Angers e soprattutto del Reims sin da giovane. Prima di Pedri hanno vinto il titolo Kylian Mbappè nel 2018 e Matthijs de Ligt nel 2019. Nel 2020 premio non assegnato, causa stop dovuto alla pandemia di coronavirus.

Il giocatore del Barcellona ha vinto il Trofeo dedicato a Kopa battendo Bellingham (Borussia Dortmund), Doku (Rennes), Gravenberch (Ajax), Greenwood (Manchester United), Mendes (PSG), Musiala (Bayern Monaco), Reyna (Borussia Dortmund), Saka (Arsenal) e Wirtz (Bayer Leverkusen).

