Sorpresa Di Maria: ha deciso la Copa America, escluso dal Pallone d'Oro

Il suo goal in finale contro il Brasile ha riportato la coppa in Argentina, ma niente candidatura. Il compagno Messi favorito per il titolo.

La lista di trenta nomi era ampiamente pronosticabile, ma ci sono state comunque diverse sorprese. Tra i candidati al Pallone d'Oro nomi scontati come Mbappè, Jorginho, Haaland e Leo Messi, ma anche sorprese come Kjaer. Il più grande schock è stato però probabilmente il mancato inserimento di Angel Di Maria.

L'esterno del PSG ha deciso la finale della Copa America, riportando il trofeo tanto agognato in Argentina dopo due decenni. La nomination per il Pallone d'Oro sembrava scontata in virtù di questo, invece Di Maria non è presente nei trenta del riconoscimento.

A pesare è la stagione con il club francese, visto e considerando come a sorpresa il Lille abbia conquistato il campionato di Ligue 1 ai danni del PSG. In Champions League nuova delusione e per concludere il quadro, pochi goal rispetto al solito per Di Maria.

Grazie alla Copa America è stato invece nominato Lautaro Martinez, che ha però dalla sua lo Scudetto conquistato con l'Inter, che ha convinto la giuria del Pallone d'Oro ad inserirlo alla pari dell'ex compagno Lukaku e del collega nerazzurro Nicolò Barella.

Se Di Maria è stato escluso nonostante il goal in finale, il compagno Leo Messi è invece favorito per la conquista del Pallone d'Oro, il settimo, nonostante la mancata realizzazione in finale. L'ormai ex Barcellona è stato però decisivo durante il torneo e il passaggio al PSG, con l'enorme clamore mediatico, ha aumentato le possibilità ai danni di Jorginho, campione di Champions League, Europei e Supercoppa Europea.

Il classe 1988 continua ad essere imprescindibile per il PSG nonostante l'arrivo di Messi e della conferma di Mbappè e Neymar, ma con tale mole di giocatori solamente una vittoria della Champions, da protagonista, potrebbe riportarlo tra i nominati del Pallone d'Oro.

Rimane comunque la grande delusione per una candidatura che sembrava ovvia e alla fine non è invece avvenuta.