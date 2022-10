Pallone d'Oro 2022, i voti: plebiscito per Benzema, Cristiano Ronaldo a zero

Karim Benzema si è aggiudicato il Pallone d'Oro 2022 con ben 549 voti, seguito da Manè a 193. Fa rumore lo zero di Cristiano Ronaldo, ventesimo.

Non c'è stata partita. Karim Benzema ha fatto il vuoto, il Pallone d'Oro tanto atteso è arrivato con un plebiscito di consensi. Il fuoriclasse del Real Madrid ha stracciato la concorrenza, come si evince dai voti che hanno determinato la classifica dell'edizione 2022.

Benzema 549 voti, Manè... 193! Tra il primo e il secondo c'è una forbice paurosa, con De Bruyne sul gradino più basso del podio a 175.

Scorrendo la graduatoria di France Football, balza all'occhio Cristiano Ronaldo: il portoghese non ha ricevuto alcuna preferenza, risultando in ventesima posizione a zero voti. Perchè a zero e davanti ad altri colleghi rimasti all'asciutto? Perchè CR7 vantava un numero di nominations passate maggiore rispetto al resto dei calciatori presenti in lista, ossia Kane, Alexander-Arnold, Foden, Bernardo Silva, Cancelo, Kimmich, il milanista Maignan, Nkunku, Darwin Nunez e Rudiger.

Per quanto riguarda gli 'italiani', due voti per Rafael Leao (quattordicesimo) ed uno per lo juventino Dusan Vlahovic (piazzatosi in diciannovesima posizione). Di seguito, la classifica completa col numero di preferenze ricevute da ciascun calciatore: