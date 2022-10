Pallone d'Oro 2022, Leao primo degli 'italiani', poi Vlahovic e Maignan

I tre calciatori sono stati inseriti nella lista dei primi 30 al mondo da France Football: guida la speciale classifica Leao, poi Vlahovic e Maignan.

Tre 'italiani' tra i primi trenta calciatori del mondo. Mike Maignan e Rafael Leao del Milan e Dusan Vlahovic della Juventus sono stati inseriti nella lista di France Football dei finalisti del Pallone d'Oro 2022.

La speciale classifica ha visto i tre calciatori che militano in Serie A piazzarsi tra la 14esima e la 25esima posizione.

Il primo è Rafa Leao con il 14° posto con Fabinho del Liverpool, poi Dusan Vlahovic, 17° a pari merito con Luis Diaz del Liverpool (lo scorso anno al Porto) e Casemiro del Manchester United (lo scorso anno al Real Madrid).

Chiude Mike Maignan in 25esima posizione, a pari merito con Joshua Kimmich del Bayern Monaco, Antonio Rudiger del Real Madrid (lo scorso anno al Chelsea), Joao Cancelo del Manchester City, Christopher Nkunku del RB Lipsia e Darwin Nunez del Liverpool (lo scorso anno al Benfica).

Passato a gennaio scorso dalla Fiorentina alla Juventus per oltre 80 milioni di euro, Dusan Vlahovic ha totalizzato 29 goal e 6 assist nella stagione 2021/2022, disputata per metà in viola e per l'altra metà in bianconero. In questa stagione, invece, sono 7 le reti già realizzate in 13 apparizioni.

Leao e Maignan sono stati i principali artefici dello scudetto del Milan di Pioli, vinto con due punti di vantaggio sull'Inter. Il portoghese ha realizzato 14 reti e 12 assist, diventando un vero e proprio fattore, proprio come l'estremo difensore francese, che ha sostituto nel migliore dei modi Donnarumma con un'annata da assoluto protagonista e la vittoria finale del titolo, primo trofeo a livello personale conquistato con la maglia del club rossonero.