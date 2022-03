Pallone d'Oro 2022: candidati, novità nel regolamento e quando si assegna

Il premio più ambito, quello che fa maggiormente discutere. Il Pallone d'Oro è il riconoscimento individuale numero uno nel mondo del calcio, che ogni anno inizia mesi prima della sua assegnazione, con i possibili vincitori, arriva ovviamente al top il giorno della sua consegna, e si conclude settimane dopo il successo.

Lionel Messi è il giocatore che ha vinto più volte il Pallone d'Oro, superando Cristiano Ronaldo di due riconoscimenti in una lotta eterna del nuovo millennio. Organizzato da France Football, il riconoscimento è stato per alcuni anni accorpato alla FIFA. Contestato dai tifosi, nel 2022 cambia veste.

Verrà presa in esame la stagione e non l'anno solare, dunque il 2021/2022. Il periodo autunnale porterà invece al Pallone d'Oro 2023, assegnato dunque in base ai Mondiali qatarioti.

I nominati non arriveranno solamente dalla redazione di France Football, ma vengono aggiunti alla selezione il presentatore del galà Didier Drogba e il votante più perspicace. In questo caso è stato scelto il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova, l'unica ad aver dato il giusto podio.

In virtù dei voti spesso sballati da parte delle federazioni calcistiche meno importanti del Ranking FIFA, solo le rappresentative dei primi cento paesi della classifica FIFA (e le cinquanta per le donne) potranno votare per il Pallone d'Oro.

Premio individuale, dunque il criterio numero uno di voto si concentrerà principalmente sulla prestazione individuale e sul carattere deciso e impressionante dei contendenti. Il criterio numero 2 si concentrerà sulle prestazioni collettive e sul record accumulati durante la stagione. Infine, il criterio numero 3 riguarderà la classe del giocatore e il suo senso del fair play. Scompare invece il criterio sulla carriera del giocatore.

QUANDO SI ASSEGNA IL PALLONE D'ORO 2022?

Non è stata ancora svelata una data ufficiale, ma considerando come l'edizione 2021/2022 si concluderà con gli Europei femminili che avranno la propria finale il 31 luglio, e l'inizio dei Mondiali a novembre, il riconoscimento verrà assegnato nell'autunno del 2022, poco prima o al termine del torneo internazionale, considerando come le liste dei candidati arriveranno a settembre. Attese novità da parte di France Football in tal senso. I Mondiali 2022 non verranno considerati però per il Pallone d'Oro 2022, ma per il 2023.

CANDIDATI E FAVORITI AL PALLONE D'ORO

Mancano ancora diversi mesi prima della rivelazione dei candidati maschili e femminili, ma di certo si può cominciare a mettere insieme una rosa dei nomi che verranno selezionati. Non potranno mancare giocatori come Mbappé, Lewandowski e Benzema, i maggiori candidati già dal mese di marzo, mentre per la prima volta dopo un'era potrebbe rimanere fuori il Campione in carica Messi. Cristiano Ronaldo? Si vedrà.

Alcuni giocatori verranno selezionati tra i finalisti di Europa League ed è praticamente certa la presenza dei vari Salah, Mbappé, Koulibaly e Mendy, protagonisti in Coppa d'Africa, oltre ai soliti noti Son, Mahrez e Sterling. Scalpitano anche Vinicius, Muller e Haller.

Per quanto riguarda le candidate femminili, i nomi arriveranno in larga parte dagli Europei estivi, ma comunque vada non mancheranno la Waßmuth, oltre alla Campionessa in carica Putellas, insieme alle compagne Hermoso e Rolfo. Probabile spazio anche per le habitué Kerr, Hegerberg e Cristiana Girelli.

QUANTI PREMI SI ASSEGNANO NEL GALÀ?