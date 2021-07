Pallone d'Oro 2021: candidati, favoriti e quando si assegna

Nell'anno di Copa America ed Europei, il trofeo individuale più importante è ancora più atteso: tutte le informazioni sul Pallone d'Oro 2021.

Nel 2020 non è stato assegnato, in virtù della decisione di France Football di andare oltre il primo anno della pandemia, con tutti i problemi che hanno sconvolto il mondo del calcio. Nel 2021, però, torna con grandissima attesa il Pallone d'Oro, edizione 2021, proprio nell'anno di Copa America ed Europei di calcio, vinti rispettivamente da Argentina e Italia.

Non solo le Nazionali, ovviamente, ma anche i campioni nazionali della scorsa primavera e i vincitori di Champions ed Europa League, rispettivamente nel primo caso, Bayern, Manchester City, Inter, Lille e Atletico Madrid per la top 5 dei tornei, più Chelsea e Villarreal.

Sembra quasi scontato che il vincitore del Pallone d'Oro arriverà da una di queste squadre di club e Nazionali, ma due dei sicuri finalisti arriveranno anche da squadre che non sono riuscite a sollevare trofei, se non minori, ovvero Kylian Mbappè ed Erland Haaland.

QUANDO SI ASSEGNA IL PALLONE D'ORO 2021?

A inizio dicembre, a Parigi, France Football assegnerà il premio di miglior giocatore al mondo. Non è stata ancora precisata la data esatta, ma si tratterà comunque dei primi del mese.

PALLONE D'ORO FEMMINILE E GLI ALTRI PREMI

Non solo il Pallone d'Oro maschile, quello più atteso: France Football come nel 2019, ultima edizione del premio, assegnerà anche il Pallone d'Oro femminile, per il miglior giovane (Premio Kopa) e per il miglior portiere (Premio Yascin).

CANDIDATI PALLONE D'ORO

A metà autunno, presumibilmente a ottobre, France Football sceglierà i 30 finalisti che si contenderanno il Pallone d'Oro a dicembre, con il consueto countdown nella giornata prevista per l'assegnazione. Quali saranno i giocatori che saranno inseriti nella lista, per definire la classifica finale? Impossibile dirlo al 100%, considerando come qualche sorpresa arriverà, ma la maggior parte dei candidati è decisamente pronosticabile.

I possibili candidati al Pallone d'Oro 2021:

Jorginho Donnarumma Bonucci Chiellini Barella Chiesa De Paul Di Maria Lautaro Martinez Messi Cristiano Ronaldo Kantè Pogba Mbappè Benzema Mahrez Gerard Moreno Pedri De Bruyne Lukaku Lewandowski Haaland Sterling Kane Foden Mount Son Pulisic Gundogan Neymar

PALLONE D'ORO 2021, I FAVORITI

Dalla scissione tra FIFA e Pallone d'Oro, i voti che eleggono il Re del calcio sono tornati ai soli giornalisti (per il FIFA World Player, il moderno The Best, contano anche quelli dei ct e capitani delle Nazionali). Qualcosa che porta a favorire i vincitori dei trofei più che il giocatore più forte in assoluto. L'unione, però, è dietro l'angolo. Leo Messi è il favorito numero uno grazie al successo della Copa America e all'ennesima mole di reti con il Barcellona: nonostante la negativa annata dei catalani in quanto club, c'è lui in cima.

Messi meglio di chi ha vinto i due trofei più importanti, ovvero Jorginho: scarso appeal internazionale per il centrocampista dell'Italia, capace di conquistare Europei e Champions League: in soldoni, difficile che il votante di micronazioni del Pacifico possa scegliere lui.

Grazie alla vittoria degli Europei e al passaggio al PSG, Donnarumma potrebbe entrare nella top cinque, ma non è assolutamente certo l'ingresso tra i primi tre. Più probabile che a chiudere il podio, sempre che Jorginho riesca ad entrarci, siano due tra Mbappè, Haaland, Kante e Benzema. Sopratutto il centrocampista del Chelsea, grazie alla Champions e allo status raggiunto, sembra essere in grado di spingersi anche oltre la terza piazza. Gli altri? Solo briciole.

Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d'Oro al 99,99% se fosse stato assegnato nel 2020, ma ora dovrà accontentarsi di una manciata di voti, come De Bruyne, Chiellini e Bonucci. E Cristiano Ronaldo? Il lusitano, alla pari di Messi, ha dalla sua la legge decennale del premio: i titoli di capocannoniere in Serie A e agli Europei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana basteranno per entrare tra i primi in classifica. Probabilmente anche tra i primi cinque.