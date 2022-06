Palermo-Padova, i goal in trasferta valgono doppio? Conta il piazzamento della stagione regolare?

I rosanero e i biancoscudati si giocano la promozione in Serie B in finale Playoff: cosa serve alle due formazioni per salire di categoria.

E' l'atto conclusivo della lunghissima stagione di Serie C: Palermo e Padova si giocano l'ultimo posto tra le squadre promosse in Serie B.

Dopo la finale dell'andata, conclusa per 0-1 all'Euganeo di Padova e decisa dalla rete di Floriano nel primo tempo, i rosanero e i biancoscudati si affrontano nel match di ritorno allo stadio Barbera, in Sicilia.

Solo una delle due formazioni, come detto, approderà in serie cadetta, ma cosa serve per centrare la promozione? In questo articolo tutte le informazioni utili sul regolamento.

PALERMO-PADOVA: VALE LA REGOLA DEI GOAL IN TRASFERTA?

Con lo 0-1 dell'andata una delle domande più frequenti è quella relativa alla regola dei goal in trasferta: vale in finale dei Playoff di Serie C?

La risposta è no: in linea con i campionati nazionali e internazionali nel doppio confronto tra Palermo e Padova non vale la norma dei goal fuori casa, così da garantire maggior equilibrio tra le formazioni.

PALERMO-PADOVA: VALE IL MIGLIOR PIAZZAMENTO?

Come già previsto per il precedente turno di Final Four, nella finale dei Playoff di Serie C tra Palermo e Padova non vale il miglior piazzamento al termine della regular season.

PALERMO-PADOVA: COSA SERVE PER ANDARE IN SERIE B?

Cosa serve, dunque, per andare in Serie B? In breve basta vincere il doppio confronto: al Palermo, dunque, basterà pareggiare contro il Padova per assicurarsi la promozione (o vincere, naturalmente), al Padova invece occorerà vincere con 2 o più goal di scarto per ribaltare il punteggio dell'andata.

In caso di vittoria con un goal di scarto per i biancoscudati sui rosanero al termine dei 90 minuti si andrà ai tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore.