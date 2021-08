Palacio riparte dalla Serie B: accordo col Brescia, oggi le visite mediche

L'attaccante argentino, Rodrigo Palacio, sarà un nuovo giocatore del Brescia: accordo raggiunto con il club di Cellino, oggi le visite mediche.

Il 'Trenza' non lascia raddoppia. Rodrigo Palacio giocherà ancora in Italia, almeno un'altra stagione. All'alba dei 39 anni, l'attaccante argentino ha raggiunto l'accordo con il Brescia ed è pronto a ripartire dalla Serie B. Il presidente Massimo Cellino è riuscito a convincere l'ex Genoa e Inter a sposare il progetto con Filippo Inzaghi in panchina.

Rodrigo Palacio, svincolato dopo l'esperienza di quattro anni al Bologna, conclusa il 30 giugno con la scadenza del contratto, è già a Brescia ed è pronto a sostenere le visite mediche con il club lombardo. Poi l'idoneità sportiva, prima di siglare il contratto che lo legherà fino al termine della stagione alle 'Rondinelle'.

Il calciatore argentino potrà subito aggregarsi al gruppo di Filippo Inzaghi e prepararsi al debutto in Serie B contro la neopromossa Ternana, in programma domenica alle 18:00. Una garanzia per l'allenatore del Brescia, che avrà a disposizione l'esperienza e i goal dell'attaccante argentino. Palacio indosserà la maglia numero 8.

A quasi 40 anni Palacio non ha alcuna intenzione di smettere. Nel suo presente e futuro c'è ancora l'Italia e la Serie A. Arrivato in Italia nel 2009, con il Genoa che lo ha acquistato dal Boca Juniors, il 'Trenza' ha giocato tre stagioni da protagonista a Marassi, prima di trasferirsi all'Inter. In nerazzurro ha realizzando 39 goal in 140 presenze. Successivamente l'esperienza lunga quattro anni col Bologna, culminata con la fascia da capitano e terminata un mese e mezzo fa. Ora la chiamata del Brescia, che ha dimostrato di voler puntare sulla classe e l'esperienza di Palacio: le 'Rondinelle' si affidano alla classe e all'esperienza dell'argentino per conquistare la promozione in Serie A.