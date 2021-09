Shakhtar-Inter, le pagelle: Lautaro delude, Dodò senza sosta

Pyatov essenziale nel finale, buona prova per il centrocampo dello Shakhtar. Male l'attacco nerazzurro, Skriniar salva tutto.

PAGELLE SHAKHTAR DONETSK

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Pyatov 6.5; Dodo 7, Marlon 6, Matviyenko 6, Ismaily 5.5; Stepanenko 6; Pedrinho 6, Maycon 5.5, Alan Patrick 6, Solomon 5.5; Traorè SV (11 Tete 5.5).

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Inoperoso per tutta la gara, si limita allo stretto indispensabile.

DE VRIJ 6 - Combatte alla pari con gli attaccanti ucraini, perdendosene qualcuno in qualche occasione. Nel finale Pyatov gli dice di no.

BASTONI 6 - Alla pari di De Vrij, gioca una discreta partita, ma deve fare i conti con la velocità degli avanti avversari.

SKRINIAR 7 - Il migliore nella retroguardia nerazzurra e dell'undici di Inzaghi, la scivolata ad anticipare Pedrinho nel secondo tempo vale un goal.

DUMFRIES 6.5 - Piano piano l'esterno olandese si sta prendendo la fascia che fu di Hakimi: sia in attacco, sia in difesa, mostra qualità e fisico.

BARELLA 6.5 - Colpisce una traversa nel primo tempo, poi si spegne nel corso della gara.

BROZOVIC 5.5 - Non riesce ad alzare il ritmo del centrocampo interista, Inzaghi lo sostituisce praticamente a inizio secondo tempo (55' Calhanoglu 6 - Rispetto al compagno che ha sostituito crea qualcosina, senza strafare).

VECINO 6 - Scelto a sorpresa a centrocampo, fa il suo per tutti i novanta di gioco (82' Gagliardini sv ) .

DIMARCO 5.5 - Rispetto a Dumfries, non è al top sulla fascia: dalla sua parte c'è un Dodò praticamente infermabile (82' Perisic sv ).

LAUTARO MARTINEZ 5 - Si divora un goal nella ripresa, in Champions League è ancora a caccia della svolta per brillare come in campionato (72' Sanchez 5.5 - In campo per dare più velocità e imprevedibilità alla manovra, non si vede mai).

DZEKO 5.5 - Perde una palla dolorosa che lo Shakhtar non riesce a tramurare in rete per fortuna dei tifosi interisti. In difficoltà (55' Correa 6 - Si vede a inizio secondo tempo e con l'occasione nel finale, poco altro..).

