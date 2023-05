Padova ko ai Playoff e nervi tesi: Donnarumma spinge Gomez e viene espulso

Il portiere biancoscudato protagonista di uno dei momenti di tensione del match che ha visto la Virtus Verona superare il turno.

La gara passerà alla storia per l'acquazzone che si è abbattuto sull'Euganeo e per le polemiche arbitrali che hanno caratterizzato il postpartita, ma Padova-Virtus Verona è stato anche altro.

In primis il goal di Juanito Gomez all'81': una conclusione, quella del giocatore con un passato in Serie A col Verona, che ha permesso ai rossoblù di superare il turno dei Playoff di Serie C e di accedere alla fase nazionale.

Poi per quanto accaduto pochi secondi dopo. Il direttore di gara fischia un calcio di punizione per il Padova, ma lo stesso Gomez va da allontanare la palla dalla zona presidiata da Alfredo Donnarumma, giunto sulla sfera per rimetterla in gioco velocemente.

Gli animi si scaldano: l'ex portiere del Milan, fratello di Gianluigi, vista la scena spintona vistosamente Gomez, costringendo il direttore di gara, Carrione, a estrarre il cartellino rosso.

Intervenuto al termine del match, Vincenzo Torrente, allenatore dei biancorossi, ha commentato in maniera amara la sfida e un calcio di rigore non concesso ai suoi.

"L'arbitro ha compromesso la stagione del Padova con un errore clamoroso: è ora di finirla, siamo professionisti, non esiste che non ci sia il VAR anche in Serie C".

Finale di stagione amaro, anzi, amarissimo per il Padova, che viene così eliminato con un'espulsione che fa da copertina a tutto il resto: partita dell'Euganeo e annata comprese.