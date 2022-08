Pablo Marì è il nuovo colpo del Monza: ufficiale l’arrivo del difensore dall’Arsenal

Il difensore spagnolo è l'ennesima aggiunta in una difesa che già ha inserito Ranocchia e Marlon. Ha trascorso gli ultimi 6 mesi all'Udinese.

Ennesimo colpo di mercato del Monza che sembra non avere limiti in questa sessione estiva: è ufficiale l'ingaggio di Pablo Marí, difensore proveniente dall'Arsenal.

La società brianzola ha depositato in Lega il contratto dello spagnolo, prelevato con la formula del prestito: dell'accordo dovrebbe far parte anche un obbligo di riscatto da esercitare in caso di salvezza del Monza al termine della stagione.

Pablo Marí non era più parte integrante del progetto dei 'Gunners', che hanno acconsentito ad una nuova cessione in Italia: l'ex Flamengo, infatti, si è ben disimpegnato con la maglia dell'Udinese nella seconda parte della scorsa annata, siglando peraltro due reti in quindici presenze di campionato.

Nel Monza giocherà presumibilmente a sinistra nel terzetto difensivo di Stroppa, completato da altri due volti nuovi: Marlon a destra e l'ex interista Andrea Ranocchia al centro.

Il tutto in attesa che si sblocchi l'affare Petagna (per il quale c'è già l'accordo), col Napoli chiamato a trovare prima un sostituto: l'indiziato principale è Giovanni Simeone del Verona.