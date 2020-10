Ounas dal Napoli al Cagliari: prestito con diritto di riscatto

Il Napoli ha ceduto Adam Ounas in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. L'algerino era reduce dall'esperienza al Nizza.

Adam Ounas tornerà a giocare in : non con la maglia del ma con quella del , grazie ad un blitz concretizzatosi proprio nel corso dell'ultimo giorno utile per concludere i trasferimenti.

La società azzurra ha reso nota la formula del trasferimento con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"Il Napoli ufficializza il trasferimento di Adam Ounas al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Formula che è esattamente la stessa di quella con cui era stato ceduto al un anno fa: i francesi non hanno poi sborsato la cifra del riscatto, rispedendolo così a Castel Volturno.

Altre squadre

Per trasformare l'acquisto in titolo definitivo, il Cagliari dovrà pagare 16 milioni più eventuali bonus.