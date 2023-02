Osimhen non si ferma più: in goal per 6 gare di fila, come lui solo Higuain nel 2016

L'attaccante nigeriano in goal per la sesta gara consecutiva in campionato: prima di lui ci era riuscito solamente il 'Pipita' nel 2016.

Il Napoli continua a volare in campionato. Contro la Cremonese è arrivata la vittoria numero 19 su 22 partite sin qui disputate in Serie A. Statistica emblematica, polaroid di un dominio assoluto che proietta, momentaneamente, la truppa Spalletti a +16 sull'Inter, impegnata questa sera a Genova contro la Sampdoria.

Nell'economia del 3-0 inflitto ai grigiorossi al 'Maradona', brilla ancora una volta la stella di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, autore del provvisorio 2-0 con una zampata sotto misura, ha griffato il sigillo numero 17 del suo campionato.

In questo spicchio iniziale di 2023, il classe 1998 ha alzato prepotentemente i giri del motore e proponendo una media realizzativa da far, letteralmente, spavento.

Eccezion fatta per il primo match dell'anno - perso di misura contro l'Inter - l'ex calciatore del Lille è andato in goal in tutte le partite giocate sulla vetrina della massima serie: rete alla Sampdoria nello 0-2 di 'Marassi', doppietta nel roboante 5-1 alle Juve, guizzo risolutore contro la Salernitana, goal alla Roma, altra doppietta contro lo Spezia e, infine, il tap-in contro la squadra di Ballardini.

Il tutto per un computo totale di otto goal nelle ultime sei partite. Per andare a pescare l'ultimo calciatore del Napoli in grado di segnare almeno una rete in sei partite consecutive, bisogna riavvolgere il nastro all'inizio del 2016 quando Gonzalo Higuain andò a segno in serie contro Frosinone (doppietta), Sassuolo (doppietta), Sampdoria, Empoli, Lazio e Carpi.

Quell'anno l'attaccante argentino chiuse col record di goal in A - 36 centri - senza però riuscire a mettere le mani sullo Scudetto. Un tricolore che, invece, si trova saldamente nel mirino del Napoli di Spalletti, sempre più padrone di un campionato senza storia.

Il sogno inizia a prendere forma, e con un Osimhen così, il percorso di avvicinamento verso il grande traguardo procede a vele spiegate.