Osimhen-Kvaratskhelia coppia d'oro del Napoli: insieme 8 vittorie e 14 goal

La contemporanea presenza di Osimhen e Kvara ha regalato al Napoli 8 successi: 16 goal stagionali complessivi di cui 14 segnati giocando insieme.

Velocità, forza fisica, talento, tecnica, fiuto per la porta. Nel Napoli che vola in campionato e in Champions c'è molto, moltissimo di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, autentici diamanti a disposizione di Luciano Spalletti.

L'avvio super di stagione degli azzurri vede i volti del nigeriano e del georgiano rigorosamente stampati in prima pagina grazie a numeri da capogiro, che certificano il monopolio dei partenopei in Serie A e nel proprio girone europeo al cospetto di rivali come Ajax e Liverpool. E Napoli-Sassuolo, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha avvalorato l'importanza e la capacità di far male agli avversari da parte di Osi e Kvara.

I rispettivi bottini stagionali fanno impressione: 10 partite, 8 goal (7 in A ed uno in UCL) ed un assist (in campionato) per Osimhen, tra l'altro fermato da un problema muscolare per 40 giorni; 16 gare, 8 reti (6 in Italia, 2 in Coppa) e 10 passaggi decisivi (di cui 7 in Serie A e 3 in Champions) per Kvaratskhelia.

Al di là degli score complessivi del numero 9 e del 77 azzurri, però, c'è un ulteriore aspetto al quale dare risalto: col centravanti e col georgiano in campo insieme, il Napoli ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi. E nei match in questione, Victor e Khvicha hanno realizzato 14 goal: 8 il primo e 6 il secondo, che ha anche fornito 4 assist.

Getty

Ecco il quadro nel dettaglio:

SERIE A

Verona-Napoli 2-5 (1 goal Osimhen; 1 goal Kvaratskhelia)

Napoli-Monza 4-0 (1 goal Osimhen; 2 goal Kvaratskhelia)

Fiorentina-Napoli 0-0

Napoli-Lecce 1-1 (Kvaratskhelia entrato dalla panchina)

Lazio-Napoli 1-2 (1 goal Kvaratskhelia)

Napoli-Bologna 3-2 (1 goal Osimhen, entrato dalla panchina; 1 assist Kvaratskhelia)

Roma-Napoli 0-1 (1 goal Osimhen)

Napoli-Sassuolo 4-0 (3 goal Osimhen; 1 goal e 2 assist Kvaratskhelia)

CHAMPIONS LEAGUE

Napoli-Liverpool 4-1 (1 assist Kvaratskhelia)

Napoli-Ajax 4-2 (1 goal Osimhen; 1 goal Kvaratskhelia)

Insomma, in questo Napoli c'è tanto delle sue bocche da fuoco, pedine ideali per il tridente di Spalletti e nel pieno della propria esplosione calcistica: Osimhen e Kvaratskhelia oro azzurro, è proprio il caso di dirlo.