Salernitana-Napoli, Osimhen non ci sarà: risentimento muscolare

L'attaccante nigeriano ha abbandonato la seduta di allenamento anzitempo: non giocherà il Derby dell'undicesimo turno.

Salernitana-Napoli perde uno dei suoi possibili protagonista. Victor Osimhen, trasciantore degli azzurri in questi primi due mesi di stagione, non giocherà il Derby campano per un problema muscolare accusato nell'ultimo allenamento del team Spalletti.

A darne notizia è stato lo stesso Napoli nel suo report dell'allenamento odierno, evidenziando come l'ex Lille non potrà partecipare alla gara dell'undicesimo turno, in cui la capolista proverà a mantenere la vetta (attualmente condivisa con il Milan) dagli assalti delle rivali.

Osimhen salta Salernitana-Napoli, a riposo in vista delle prossime gare:

"Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno".

Nove goal in dodici partite ufficiali tra Serie A ed Europa League fin qui per Osimhen, che ha contribuito alla causa del Napoli anche con due assist. Cannoniere dei partenopei, proverà a recuperare per la gara continentale contro il Legia Varsavia del prossimo giovedì.

Senza Osimhen, all'Arechi di Salerno dovrebbe esserci Mertens in avanti, come le ultime annate in cui è diventato il massimo cannoniere all-time del Napoli.

Possibile comunque anche l'inserimento di Insigne come falso nove: Spalletti ha già utilizzato il capitano del Napoli al centro dell'attacco nel match saltato dal classe '98 contro il Genoa, in cui la capolista ha conquistato i tre punti con un 2-1 esterno.

21enne, arrivato a Napoli nel 2020, Osimhen si è preso pian piano la scena, diventando insostituibile: nella passata annata ha dovuto affrontare la positività al covid e diversi problemi fisici, chiudendo comunque la stagione con dieci reti e tre assist.