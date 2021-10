Juve-Roma, Orsato spiega il mancato vantaggio: "Sul rigore non si dà mai"

Nel corso dell'intervallo, l'arbitro Orsato spiega a Cristante la scelta di fischiare il rigore alla Roma e non concedere il vantaggio ad Abraham.

Nel corso dell'intervallo, l'arbitro Daniele Orsato ha spiegato al centrocampista della Roma Bryan Cristante la decisione presa in occasione del rigore concesso ai giallorossi al 43' del primo tempo con il mancato vantaggio, che non ha permesso a Tammy Abraham di realizzare la rete dell'1-1.

Intercettato dalle telecamere di DAZN nel tunnel che porta agli spogliatoi, il direttore di gara della sezione di Schio ha chiarito i motivi alla base della scelta di non far proseguire l'azione e lasciar continuare la Roma, con l'attaccante inglese pronto a battere a rete a porta sguarnita, ma fermare l'azione in anticipo per assegnato il penalty ai giallorossi per il contatto tra Mkhitaryan e Szczesny.

"Il portiere esce 'Fallo, rigore!'. 'No, fuorigioco'. Io fischio e la palla finisce in rete. Se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si dà mai, eh! Ho capito, ma è un calcio di rigore eh! Adesso dai (a Cristante, ndr) la colpa a me per averti dato un rigore? No, eh! (ride, ndr)".

Secondo il regolamento, Orsato avrebbe dovuto lasciar proseguire l'azione e concedere la regola del vantaggio ai giallorossi, assegnando il goal di Abraham dopo la conclusione dell'attaccante inglese classe 1997. La decisione dell'arbitro di interrompere il gioco in anticipo ha 'costretto' erroneamente lo stesso Orsato a decretare il calcio di rigore e non la rete per la squadra di Mourinho. Un errore da parte del direttore di gara.

"Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un'infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete" spiega il regolamento.

Ironia della sorte, la Roma ha fallito il rigore con il tentativo di Veretout neutralizzato dallo stesso Szczesny, che ha indovinato l'angolo e respinto la conclusione del francese, con il risultato che è rimasto invariato sull'1-0 per la Juventus grazie alla rete di Kean.