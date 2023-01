Orsato in Arabia Saudita: ha diretto Al-Ittihad-Al-Hilal

Il direttore di gara della sezione di Schio ha arbitrato per la seconda volta in stagione una partita del massimo campionato saudita.

Daniele Orsato raggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. A poche ore dalla presentazione ufficiale del fuoriclasse portoghese da parte dell'Al-Nassr, con la conferenza stampa e lo show in campo per accogliere l'ex Juventus, il direttore di gara della sezione di Schio è volato a Gedda per dirigere un incontro del campionato saudita.

Già protagonista in occasione dei Mondiali in Qatar, con il premio di miglior arbitro della competizione iridata, Orsato è stato scelto come arbitro della sfida tra Al-Ittihad e Al-Hilal, gara valida per il 12° turno della Saudi Professional League, il massimo livello professionistico del campionato saudita di calcio.

Con lui sono scesi in campo anche gli assistenti Ciro Carbone della Sezione di Napoli e Alessandro Giallatini della Sezione di Roma 2, con Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia in Sala VAR.

Ad aggiudicarsi la gara disputata allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda è stato l'Al-Hilal grazie al goal dell'ex Udinese, Watford e Manchester United Odion Ighalo.

Orsato e la quaterna arbitrale, invece, hanno concluso la gara con cinque cartellini gialli estratti in totale, uno per i padroni di casa dell'Al Ittihad e quattro tra gli ospiti.

Per Orsato - che quest'anno ha arbitrato 4 gare di Serie A, tra cui Milan-Juve e il derby Roma-Lazio - si tratta della seconda gara in stagione diretta nel campionato saudita dopo quella del 3 settembre scorso sempre a Gedda tra Al-Ittihad ed Ettifaq, terminata con un pari a reti inviolate.