Orlando City, Nani scoppia a piangere dopo l'espulsione contro i Columbus Crew

Luis Nani, ex giocatore di Manchester United e Lazio, gioca adesso in MLS e ieri è scoppiato a piangere dopo una espulsione contro i Columbus.

Luis Nani, nonostante sia un giocatore esperto di ormai quasi 34 anni e con un passato glorioso al , nella giornata di ieri è scoppiato a piangere in campo per un "semplice" cartellino rosso.

Cheers Nani's crying. Nice one. 😢



The former #MUFC winger was in tears after being sent-off in Orlando's #MLS clash with ...🟥 pic.twitter.com/XDlJaFGlhl — Sky Sports (@SkySports) November 5, 2020

Il portoghese gioca adesso in , per l' . Nella partita contro il Columbus Crew, il portoghese è stato espulso sul punteggio di 2-0 a favore della sua squadra. Check al VAR e poi cartellino rosso per Nani.

Ed in quel momento, uscendo dal campo, Nani è scoppiato in lacrime. Forse per la pressione, forse per la delusione di lasciare i suoi compagni di squadra in dieci, ma il portoghese è 'esploso' davanti a tutti.

L'Orlando City ha comunque condotto in porto la vittoria, per 2-1, subendo quindi un solo goal dopo l'espulsione di Nani.