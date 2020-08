Ora è ufficiale: Willian è un nuovo giocatore dell'Arsenal

Uno dei parametri zero più appetibili e seguiti del mercato sceglie l' : Willian lascia il da svincolato e si accasa ai Gunners, firmando un contratto di tre anni.

Stessa città, nuovi colori: il brasiliano dice addio ai Blues dopo sette anni di successi. 339 presenze, 63 goal e quasi altrettanti assist regalati ai compagni.

