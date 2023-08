Disavventura Onana: subisce goal da centrocampo in Manchester United-Lens

Pomeriggio non semplice per il portiere camerunese, sorpreso da Sotoca direttamente dal cerchio del centrocampo.

E' la cessione più remunerativa del calciomercato estivo dell'Inter, il tesoretto tanto caro ai nerazzurri con cui impostare il resto delle mosse in entrata: André Onana è volato in Inghilterra per sposare il progetto del Manchester United, ma l'impatto con la nuova realtà stenta a decollare.

Voluto fortemente da Ten Hag che lo aveva già allenato ai tempi dell'Ajax, il camerunese è stato clamorosamente beffato nel primo tempo dell'amichevole contro il Lens: a 'Old Trafford', i francesi hanno chiuso la prima frazione in vantaggio grazie ad un eurogoal di Florian Sotoca.

L'attaccante francese ha infatti calciato di prima intenzione dal cerchio di centrocampo dopo essersi accorto del posizionamento di Onana, ampiamente fuori dai pali: una parabola beffarda ma estremamente precisa.

L'estremo difensore ha tentato di rimediare fino all'ultimo, indietreggiando nella speranza di riuscire ad evitare la marcatura avversaria: tutto inutile, col pallone insaccatosi in rete assieme allo stesso Onana, sconsolato e quasi incredulo dinnanzi a quanto accaduto.

Un 'infortunio' che va ad aggiungersi allo scarso rendimento del Manchester United nelle amichevoli: 'Red Devils' reduci da tre sconfitte di fila contro Wrexham, Real Madrid e Borussia Dortmund, non proprio il ruolino di marcia migliore in vista dell'esordio in Premier League, fissato per lunedì 14 agosto in casa contro il Wolverhampton di Julen Lopetegui.