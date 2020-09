Omer Faruk Beyaz: il gioiello della generazione d'oro turca

A soli 17 anni gioca già nel Fenerbahce e sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Liverpool. Il suo sogno è diventare come Messi.

Quasi tutte le nazioni negli ultimi trent'anni hanno avuto almeno una 'generazione d'oro', ovvero un gruppo di giocatori nati nello stesso periodo e capaci di emergere ad alti livelli.

Questo sembra il caso della con un gruppo di calciatori che attualmente giocano nei migliori campionati europei: Caglar Soyuncu, Cengiz Under, Merih Demiral, Ozan Kabak e Yusuf Yazici. Nomi ai quali probabilmente si aggiungerà presto Orkun Kokcu, che ha fatto benissimo col .

Il tutto mentre nel gioca quello che potrebbe diventare il gioiello più luminoso della generazione d'oro turca.ha compiuto 17 anni solo ad agosto, ma se ne parla già come una star sia a livello locale che internazionale.

A luglio è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato da titolare una partita col Fenerbahce ed al termine del campionato ha indossato addirittura la fascia da capitano.

Nato a Istanbul, Bayez è stato tesserato dal club quando aveva solo 10 anni giocando con le varie selezioni giovanili. In patria è diventato famoso nel gennaio 2019 quando ha guidato l'Under 16 alla vittoria della prestigiosa Mercedes-Benz Aegean Cup.

Beyaz è stato nominato Giocatore del Torneo dopo aver siglato una doppietta sia nella semifinale, vinta dalla Turchia contro l' , che nella finale persa contro la . Il tutto nonostante avesse solo 15 anni.

La voci hanno immediatamente accostato il ragazzino a e , i cui osservatori sono stati colpiti dalle sue prestazioni.

Lui però è rimasto al Fenerbahce nonostante il club fatichi a lanciare i suoi giovani in prima squadra come dimostra il caso di Demiral, rimasto cinque anni nell'Accademia senza mai giocare una partita tra i 'grandi' prima di trasferirsi in nel 2016. Ora, quattro anni dopo, il difensore è un pilastro della Nazionale e gioca nella .

Per evitare che lo stesso accadesse con Beyaz, nonostante abbia segnato appena 2 goal in 14 partite con l'Under 19 nella stagione 2019/20, a marzo è stato aggregato alla prima squadra

Dopo il debutto del 16 giugno in Coppa di Turchia, poi sono arrivate altre quattro presenze. A spiegare la stima di cui gode Beyaz è stato il gesto di Emre Belozoglu, che ha consegnato proprio a lui la sua fascia da capitano negli ultimi minuti dell'ultima partita.

Il tecnico delle giovanili del Fenerbahce, Gokhan Bozkaya, ha parlato di Beyaz a 'TRT Spor'.

"Tutti hanno grandi aspettative su di lui. Se riuscirà a proseguire nel suo percorso di crescita presto il Fenerbahce avrà un giocatore che farà dimenticare ai tifosi Alex De Souza. E' un talento molto speciale".

Alex viene considerato il più grande giocatore del Fenerbahce. Schierato come numero 10 d'altronde Beyaz ha mostrato tutte le sue qualità e non ha paura di sfidare i difensori avversari.

Il suo stile di gioco è stato paragonato a quello di David Silva anche se lui stesso, parlando alla del Fenerbahce, ha ammesso di puntare ancora più in alto.

"Il mio idolo è Messi. Non solo per quello che fa in campo ma anche fuori. La sua vita, il suo carattere...Ho letto tutti i libri su di lui. Dopo il Fenerbahce voglio giocare con i migliori club d'Europa. Il mio più grande obiettivo è vincere il Pallone d'Oro".

La strada per riuscirci è ancora lunga ma sembra quella giusta. La Turchia sogna con la sua giovane stella.