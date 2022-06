Oltre il dualismo, il calcio si gode Cristiano Ronaldo e Messi: gli eterni

Il portoghese e l'argentino ancora a segno con le rispettive Nazionali, superando il confronto che li ha caratterizzati per decenni.

La consapevolezza diffusa che la loro era stia per finire ha restituito un senso nuovo al confronto pluridecennale tra due dei giocatori più forti della storia: e, forse, anche per questo motivo finalmente ce li si può godere senza troppe paranoie.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono andati oltre il classico dualismo che il mondo dello sport attribuisce ai campioni di ogni epoca: il loro status di "eterni", d'altra parte, non suggerisce altro.

Uno ha messo a segno una doppietta contro la Svizzera, col suo Portogallo nel "suo" stadio, il José Alvalade che lo ha visto crescere con lo Sporting, l'altro nel giro di pochi giorni ha condotto l'Argentina alla vittoria della Finalissima contro l'Italia e ha messo a segno cinque goal, cinque, contro l'Estonia in amichevole.

Segno che il tempo passa per tutti, tranne che per loro, spesso coinvolti nel più classico dei confronti a distanza che tanto ha appassionato i tifosi, creando correnti di pensiero opposte: il perfezionismo del portoghese contrapposto al talento puro dell'argentino. CR7 contro la "Pulga": è sempre stato così.

Per rendersi conto di quel che sono stati capaci di fare, in questi anni, basta l'idea e la consapevolezza che nel mondo esistono generazioni nate e cresciute con loro: nate e cresciute. Nate, nel senso che il loro primo impatto con il calcio è stato proprio guardando Ronaldo e Messi, e cresciute. E' qualcosa di straordinario.

Così continuano a segnare, anche in Nazionale: 117 goal in 188 presenze ufficiali per CR7, 86 reti in 162 per la "Pulga", 37 anni per uno, 35 per l'altro.

Sperando che il loro ritiro sia il più lontano possibile, preparano l'ultima grande sfida ai Mondiali in Qatar. Intanto, riescono nella più grande impresa: hanno accomunato le fazioni, le hanno fatte convergere. Resistono le differenze, ma non la consapevolezza di essersi trovati di fronte a due leggende. E il calcio, finalmente, se li gode.