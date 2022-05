Olivera al Napoli: ufficiale l'arrivo del difensore in azzurro

Il club partenopeo ha comunicato l'ingaggio del giocatore uruguaiano che dal 2017 ha giocato in Spagna tra Getafe e Albacete.

Mancava solo l'ufficialità, ci ha pensato il Napoli: Mathias Olivera è un nuovo giocatore azzurro, come comunicato dal club partenopeo.

Il difensore uruguaiano classe 1997 dal 2017 ha giocato in Spagna tra Getafe e Albacete e nell'ultima stagione ha raccolto 32 presenze e una rete in Liga.

L'annuncio del Napoli è arrivato nella serata del 26 maggio:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo".

L'arrivo di Olivera, a titolo definitivo, è stato formalizzato per sopperire all'addio di Ghoulam: il terzino uruguagio, dalle spiccate doti offensive, proverà a non far rimpiangere l'algerino nelle prossime annate con la maglia del Napoli.

L'acquisto di Olivera arriva nella stessa giornata in cui il Napoli ha confermato il riscatto di Anguissa dal Fulham: due operazioni di calciomercato ufficiali nel giro di qualche minuto, su cui far ripartire la squadra partenopea dal prossimo agosto, data dell'avvio del nuovo torneo di Serie A.

Si allarga così la lista dei giocatori uruguayani con la maglia del Napoli: una storia di grandi colpi come Cavani, di idoli come Gargano, ma anche di giocatori passati velocemente in azzurro senza lasciare tracce, da Amodio a Britos.