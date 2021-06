Calcio alle Olimpiadi, i fuori quota delle sedici squadre

Anche per le Olimpiadi del 2020 sono presenti i fuori quota, ovvero i giocatori di qualsiasi età selezionati in maniera ridotta dai rispettivi ct.

Le Olimpiadi sono destinate a calciatori Under 24, ma non solo. Come di consueto, anche per Giappone 2020 (torneo che si svolge nel 2021 dopo lo slittamento di un anno causa coronavirus) saranno presenti per ogni squadra tre giocatori delle più svariate età, chiamati per dare una mano ai giovani.

Le sedici Nazionali che hanno strappato il pass per le Olimpiadi (tra di loro non è presente l'Italia) devono convocare 18 giocatori e un massimo di tre fuoriquota. Grandissimi nomi in passato hanno preso parte al torneo nonostante l'età avanzata e anche il nuovo non farà eccezione.

I giocatori non fuori quota possono essere nati al massimo fino al primo gennaio 1997

FUORI QUOTA OLIMPIADI

ARABIA SAUDITA

Non ancora comunicati

ARGENTINA

Non ancora comunicati

AUSTRALIA

Non ancora comunicati

BRASILE

Dani Alves, Diego Carlos, Aderbar Santos

COSTA D'AVORIO

Non ancora comunicati

COREA DEL SUD

Non ancora comunicati

EGITTO

Non ancora comunicati

FRANCIA

Non ancora comunicati

GERMANIA

Non ancora comunicati

GIAPPONE

Non ancora comunicati

HONDURAS

Non ancora comunicati

MESSICO

Non ancora comunicati

NUOVA ZELANDA

Non ancora comunicati

ROMANIA

Non ancora comunicati

SPAGNA

Non ancora comunicati

SUDAFRICA

Non ancora comunicati