Calcio alle Olimpiadi: gironi, calendario e tabellone

Le Olimpiadi nipponiche si disputano regolarmente dopo un anno: tutte le informazioni, le squadre qualificate e gli orari italiani.

Dopo lo slittamento di un anno e le voci su un possibile annullamento definitivo, si giocano le Olimpiadi. Giochi al via con tantissimi sport e come di consueto anche il calcio presente. Non c'è la Nazionale azzurra, che ha fallito nella qualificazione al torneo più importante al mondo.

Sedici squadre si contenderanno le tre medaglie, oro, argento e bronzo come di consueto, per poter entrare nella leggenda: nell'ultima edizione, quella giocata a Rio de Janeiro, ad avere la meglio fu il Brasile, per la prima volta in cima al mondo, davanti a Germania e Nigeria.

CALCIO ALLE OLIMPIADI, LE DATE

Ancora una volta le Olimpiadi non si disputeranno in Europa, dunque gare in orari molto diversi rispetto a quelli italiani. Di base le sfide si giocheranno alle 17 o alle 20 (ma anche 20:30) nipponiche, ovvero le 10 del mattino e le 13 in territorio italiano.

Calcio d'inizio il 22 luglio 2021 con Egitto-Spagna, dunque in campo, tra gli altri, i padroni di casa del Giappone. La finale si giocherà il 7 agosto 2021, alle 3:30 del mattino in Italia.

GIRONI OLIMPIADI

GIRONE A

Giappone Sudafrica Messico Francia

GIRONE B

Nuova Zelanda Corea del Sud Honduras Romania

GIRONE C

Egitto Spagna Argentina Australia

GIRONE D

Brasile Germania Costa d'Avorio Arabia Saudita

CALENDARIO E TABELLONE OLIMPIADI 2021

FASE A GIRONI

DATA ORA CITTA' GRUPPO PARTITA TV 22/7 9.30 Sapporo C Egitto-Spagna Rai 22/7 12.30 Sapporo C Argentina-Australia Rai 22/7 10.00 Tokyo A Messico-Francia Rai 22/7 13.00 Tokyo A Giappone-Sudafrica Rai 22/7 10.00 Kashima B Nuova Zelanda-Corea del sud Rai 22/7 13.00 Kashima B Honduras-Romania Rai 22/7 10.30 Yokohama D Brasile-Germania Rai 22/7 13.30 Yokohama D Costa d'Avorio-Arabia Saudita Rai 25/7 09.30 S.Pietroburgo C Egitto-Argentina Rai 25/7 12.30 S.Pietroburgo C Australia-Spagna Rai 25/7 10.00 Kashima B Nuova Zelanda-Honduras Rai 25/7 13.00 Kashima B Romania-Corea del Sud Sky 25/7 10.00 Saitama A Francia-Sudafrica Rai 25/7 13.00 Saitama A Giappone-Messico Rai 25/7 10.30 Yokohama D Brasile-Costa d'Avorio Rai 25/7 13.30 Saitama D Arabia Saudita-Germania Rai 28/7 10.00 Saitama D Arabia Saudita-Brasile Rai 28/7 10.00 Rifu D Germania-Costa d'Avorio Rai 28/7 10.30 Sapporo B Romania-Nuova Zelanda Rai 28/7 10.30 Yokohama B Corea del Sud-Honduras Rai 28/7 13.00 Rifu C Australia-Egitto Rai 28/7 13.00 Saitama C Spagna-Argentina Rai 28/7 13.30 Yokohama A Francia-Giappone Rai 28/7 13.30 Sapporo A Sudafrica-Messico Rai

QUARTI DI FINALE

DATA ORA CITTA' PARTITA COPERTURA TV 31/07 10.00 Rifu Vincente C - Seconda D Rai 31/07 11.00 Kashima Vincente A - Seconda B Rai 31/07 12.00 Saitama Vincente D - Seconda C Rai 31/07 13.00 Yokohama Vincente B - Seconda A Rai

SEMIFINALI

DATA ORA CITTA' PARTITA COPERTURA TV 03/08 10.00 Kashima Vincente Q1 - Vincente Q2 Rai 03/08 13.00 Saitama Vincente Q3 - Vincente Q4 Rai

FINALE TERZO POSTO

DATA ORA CITTA' PARTITA COPERTURA TV 06/08 13.00 Saitama Vincente S1 - Vincente S2 Rai

FINALE