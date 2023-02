"Ola" con goal alla Serie A: Roma-Verona, la notte di Solbakken

La prima da titolare dell'attaccante norvegese coincide con la notte della prima rete in giallorosso: all'Olimpico come col Bodo/Glimt.

Il termine "Ola", nel calcio, sarà per sempre associato al tema della festa sugli spalti: la "Ola", ovviamente, per tutti è la più iconica delle onde formate dai tifosi che, sollevando le braccia al cielo, creano un effetto unico, emozionante. In norvegese, invece, "Ola" significa semplicemente "Ciao": una forma diretta, importante, senza filtri di presentarsi. La più comune al mondo, se vogliamo. E non è un caso.

C'è del profondo simbolismo in tutto ciò che rappresenta "Ola" (appunto) Selvaag Solbakken per la Roma, per diversi motivi: il primo sta nel nome. Un saluto e un arrivederci: la via più usuale per palesarsi, pure. Solbakken è arrivato alla Roma a gennaio dopo diversi mesi da giocatore giallorosso, dopo l'annuncio diffuso a novembre. Ha deciso di vestire il giallorosso: lo ha scelto, preferendolo al Napoli. Che è già una bella sliding doors, per come stanno andando le cose.

Tra i punti principali affrontati con Luciano Spalletti, stando a quanto emerso ce ne sarebbe uno sulla posizione in campo: Solbakken e l'allenatore di Certaldo non si sono venuti incontro. E va bene così: gli azzurri procedono spediti verso lo Scudetto, Ola non può che dire "Ciao". "Ola", appunto.

Il secondo tema, simbolico, riguarda il passato: perché il primo tra Solbakken, la Roma e i suoi tifosi, e le circostanze in cui è avvenuto, ha lasciato il segno nella memoria dei giallorossi come poche altre robe accadute nel corso della storia calcistica dei capitolini.

Una doppietta nel 6-1, poi una rete all'Olimpico nel 2-2: tre goal siglati con la maglia del Bodo/Glimt, nella stagione che, alla fine, consegnerà la Conference League ai ragazzi di un José Mourinho che, però, quell'"Ola" pronunciato, gonfiando la rete, dal norvegese non l'ha mica scordato.

Il fatto è che di lui, dal momento del suo arrivo effettivo, si è discusso parecchio: un po' per il discorso relativo alla sua esclusione (forzata) dalla Lista UEFA per i Playoff di Europa League (per il superamento dei parametri del FFP), un po' perché fino alla sfida contro il Verona Solbakken aveva giocato solo tre gare contro Fiorentina, Spezia e Lecce. In totale, neanche dieci minuti.

Mourinho, però, sa come dare un senso ai suoi giocatori: anche a quelli che devono ancora dimostrar qualcosa. Salutare, appunto: dire "Ola". Solbakken lo ha fatto alla prima da titolare, proprio contro i gialloblù. Mancino bellissimo e kneeslide, corsa sulle ginocchia, prima di esultare nello stesso stadio che lo ha visto protagonista con il Bodo, più di un anno fa.

E' un goal pesante, il primo ovviamente in maglia gallorossa: lo è perché restituisce l'idea di un rinforzo effettivo e non solo chiacchierato. Perché il suo impatto ha qualcosa di storico: è il terzo norvegese a segnare con la Roma in Serie A dopo John Arne Riise e John Carew. Il primo dal 24 marzo del 2010: da quando, cioè, l'ex Liverpool ha portato in vantaggio la formazione di Claudio Ranieri al Dall'Ara, contro il Bologna.

Dice "Ola", insomma: "Ciao", alla Serie A e alla Roma di José Mourinho. Ai suoi tifosi e al futuro: nella notte che entra diritto nel film della sua carriera.