Oggi si decide, vertice calcio-Spadafora: possibile ripartenza con la Coppa Italia

Questo pomeriggio l'incontro decisivo per la ripresa del calcio italiano con il ministro Spadafora: sul tavolo anche la trasmissione in chiaro.

Un tavolo virtuale con nove sedie, con tutti i vertici del calcio italiano: da Gravina per la FIGC a Dal Pino per la , passando per Balata, Ghirelli, Sibilia, Tommasi, Ulivieri e Nicchi. Per rappresentare tutto il mondo del pallone. Poi, sulla nona sedia, il ministro Spadafora, l’uomo decisivo per dare il via alla ripartenza dei campionati professionistici. Oggi nel tardo pomeriggio, nel vertice che si terrà, si deciderà il futuro prossimo del calcio italiano.

Tre i principali temi, strettamente correlati e non potrebbe essere altrimenti: il protocollo medico a cui attenersi quando (e se) si ricomincerà a giocare, le date e i modi della ripresa dei campionati professionistici - i dilettanti hanno già annunciato di aver chiuso i battenti proponendo il congelamento delle classifiche - e la trasmissione in chiaro non delle partite, piuttosto dei goal o degli highlights.

Due le date in ballo per il via: 13 o 20 giugno. Con la voglia da parte di Spadafora di ricominciare con le partite in chiaro. Soluzione che non sembra trovare particolari consensi per quanto riguarda la Serie A, ma potrebbe esserci il piano B: iniziare con la Coppa , trasmessa in chiaro dalla Rai. In quel caso, però, bisognerebbe iniziare il 13: ritardare di una settimana potrebbe costringere la Lega a ‘rinunciare’ alla Coppa. La stessa Lega che, dal canto suo, vorrebbe iniziare con i recuperi e varare un nuovo orario per le partite: le 21.45. Gli altri due slot potrebbero essere alle 17.15 e alle 19.30.

Se ne discuterà nel vertice, che si dovrebbe svolgere con l’ok del Comitato Tecnico-Scientifico al protocollo, il quale ricalca in toto quello degli allenamenti. La possibile positività di un membro dello staff del non dovrebbe essere condizionante in questo senso, anche se il CTS ha chiarito che le due settimane di quarantena precauzionale in caso di positivo non sono in discussione e sono state accettate nei protocolli. Un problema a cui si penserà anche nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda i giocatori con contratti in scadenza, la FIFA ha aperto al prolungamento degli stessi fino al 31 agosto, la nuova fine della stagione. Domani il Consiglio e l’Assemblea di Lega discuteranno poi i temi emersi nel vertice per la ripartenza definitiva. Il futuro del calcio italiano, tutto in due giorni.